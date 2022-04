Pompei. La Missa in Coena Domina in Santuario

Oggi, Giovedì Santo, entriamo nel triduo pasqualeIl Triduo pasquale, vale a dire il tempo centrale dell’anno liturgico. Celebra gli eventi del Mistero pasquale di Gesù Cristo, ossia l’istituzione dell’eucaristia, del sacerdozio ministeriale e del comandamento dell’amore fraterno, e la passione, morte, discesa “agli inferi” e la resurrezione. Oggi nel Santuario della Madonna del Rodario viene clebrata la Missa in Coena Domini che l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, celebrerà alle 19 sull’Altare Maggiore.

L’adorazione comunitaria all’Altare della Reposizione avrà inizio alle 21.30.

La Messa vespertina «Cena del Signore» (in latino Missa in Coena Domini) è la messa che si celebra nelle ore serali del Giovedì santo.