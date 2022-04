Nocera Inferiore. Parcheggio Via Canale apertura temporanea

L’area di parcheggio di via Canale, i cui lavori sono pressoché terminati, sarà aperta temporaneamente al pubblico già in questi giorni di festività pasquali, al fine di agevolare il parcheggio dell’utenza in concomitanza con le feste. Lo comunica in una nota il sindaco Manlio Torquato.







Lavori di completamento

“I lavori però saranno ripresi e completati successivamente al periodo festivo, con il definitivo completamento e la inaugurazione soltanto per la metà del mese di maggio” precisa lo stesso primo cittadino Torquato.