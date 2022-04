Pompei. Venerdì Santo é il giorno della Passione di Cristo

Di seguito indichiamo gli appuntamenti delle manifestazioni religiose previste per oggi (15 aqprile 2020 nel Santuario di Pompei).

Alle 15.30 la via Crucis animata, nel Piazzale San Giovanni XXIII, dall’ACattokica Ragazzi e dall’Agesci di Pompei.

Alle 18 la celebrazione della Passione del Signore, presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.

Alle 21, in Piazza Bartolo Longo, la via Crucis animata dalla Parrocchia pompeiana dell’Immacolata Concezione.