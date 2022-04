Polizia Locale costretta a multare auto del comune in divieto

Castellammare di Stabia. Sosta vietata per l’auto del comune e scatta la sanzione amministrativa. Il veicolo è stato multato dalla polizia locale. A segnalare il singolare accaduto la pagina social SOS Stabia.

Gli agenti hanno dovuto elevare contravvenzione ai colleghi del settore Ambiente, che avevano lasciato in sosta l’auto di servizio in un’area in prossimità di Palazzo Farnese dove era in vigore il divieto temporaneo di sosta per consentire il passaggio della processione della Via Crucis. Agenti impegnati per le strade cittadine al fine di garantire un controllo capillare del territorio senza non pochi problemi.

















Agenti presi a morsi

Appena 24 ore prima, come riporta l’online “Stabia Channel”, un agente sarebbe stato persino preso a morsi da una donna intollerante ai controlli dei caschi bianchi, che avrebbero “pizzicato” la donna a bordo di una vettura in divieto di sosta e senza assicurazione. Per lei è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.