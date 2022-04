Pompei. Espropri Eav sfregio al patrimonio immobiliare secondo l’opposizione

L’intervento urbanistico progettato dall’Ente Autonomo Volturno potrebbe produrre a seguito degli espropri preventivati Pompei uno sfregio al patrimonio immobiliare dei pompeiani sul versante orientale della città, deteriorando il paesaggio della contrada Crapolla (sorgente delle acque in lingua osca). Parliamo del territorio da cui ha avuto origine l’Antica Pompei. Da queste considerazioni hanno origine le argomentazioni all’origine dell’ennesimo quesito del capogruppo di minoranza Domenico di Casola (oramai vicino al Guiness dei primati nella presentazione di interrogazioni al sindaco Lo Sapio) sull’iniziativa a forte impatto urbanistico della società Eav dell’Intervento di “compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria della Circumvesuviana nel Comune di Pompei ”. Di Casola nella sua interrogazione ha ricordato che EAV e Regione Campania si erano impegnati a valutare la possibilità di rimodulare il trasporto ferroviario tra Pompei-Poggiomarino-Sarno con l’istituzione di una linea di metropolitana leggera superficiale da Pompei a Poggiomarino-Sarno, che peraltro avrebbe eliminato disagi e pericoli dei sottopassi. “Ora l’opzione della linea metropolitana appare accantonata cosa si pensa di fare? – Chiede Di Casola a Lo Sapio e compagni – considerato che sono stati avviati gli espropri delle aree di competenze e già si nota, sul filo dell’intervento programmato, che essa va ad interferire sulle proprietà private e addirittura direttamente sugli immobili. Ne consegue che risultano già proposti e/o comunque preannunciati numerosi ricorsi giurisdizionali da parte degli interessati, avverso al progetto urbanistico, contestato per la legittimità provvedimenti e per il procedimento posto in essere dal Comune di Pompei”. Resta da ricordare in proposito che il progetto d’interramento della linea ferroviaria (adottato per Boscoreale ed accantonato per Pompei perché considerato all’epoca eccessivamente oneroso) sarebbe oggigiorno realizzabile data la possibilità di finanziarlo co risorse del Pnrr allo scopo di realizzare finalmente, dopo tanti proclami infruttuosi, un’opera pubblica degna del sito archeologico Unesco di Pompei, progettata con il raccordo tra la linea Villa dei Misteri-Sorrento e quella Pompei Santuario – Poggiomarino (finalmente un hub utile alla buffer zone) e la Stazione d’Arte progettata dall’archistar newyorkese Peter Eisenman.