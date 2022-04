Angri. Cimitero: parte la riqualificazione dell’area nord

Area di stoccaggio nel cimitero. La necessità di appaltare lavori di realizzazione area di deposito temporaneo di rifiuti cimiteriali all’interno del Cimitero Comunale è stata dettata dall’UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio diretta da Giovanni Losco accogliendo le indicazioni contenute nell’appello al Tribunale del Riesame di Salerno del dicembre 2019 che annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 20 novembre dello stesso anno dal GIP del tribunale di Nocera inferiore che sottoponeva a vincolo reale, all’interno del cimitero di Angri: il locale dell’ossario comune, quello adibito alle pulizie delle ossa e la camera autoptica.

Le riserve

Riserve furono, invece, mantenute per la discarica che era stata formata nell’area nord del camposanto, superate con la determina dirigenziale per la realizzazione dell’area deposito di rifiuti cimiteriali temporanea, nella stessa area soggetta a sequestro preventivo da parte dei Carabinieri nel novembre del 2019.







Area temporanea

Un’area tecnicamente definita “temporanea” in attesa del definitivo dissequestro dopo la rimozione dei rifiuti, la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro da rendere idoneo proprio in previsione dell’appello ad hoc formulato dall’Ufficio Avvocatura del Comune, guidato dall’avvocatessa Rosaria Violante, che teneva conto della relazione dell’UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio.

Altri lavori

La stessa area “nord” interessata dalla realizzazione del deposito temporaneo sarà, successivamente oggetto di lavori di riqualificazione per la risistemazione e messa in sicurezza del locale per la pulizia delle ossa e della camera autoptica. Interventi necessari anche per ridare decoro al luogo di culto dei defunti.

Luciano Verdoliva