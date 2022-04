Pompei. Operazione Galene Guardia Costiera: chiuso ristorante orientale

Sono stati sequestrati dalla Guardia costiera 200 kg di prodotto ittico, privo di tracciabilità – controllati in collaborazione con personale Asl – presso ristoranti orientali nei comuni di Castel Volturno e Pompei con chiusura per 20 giorni e un totale di sanzioni amministrative per circa 4.500 euro. Napoli sequestrati 2mila chili di pesce e mitili pericolosi pronti per Pasqua. Chiusi 2 ristoranti.

Sono state rilasciate multe dalla Guardia Costiera in molti centri della provincia di Napoli. Nel mirino i ristoranti orientali dispensatori del famoso sushi (pesce crudo). Totale delle sanzioni 30mila euro. Oltre mille kg di pesce sequestrati al mercato ittico di Mugnano. Chiusi ristoranti orientali.

Oltre 2mila chilogrammi di pesci e frutti di mare sequestrati dalla Guardia Costiera in Campania in tre giorni, durante questa Settimana Santa di Pasqua. Si tratta di prodotti ittici pescati illegalmente, non tracciati e potenzialmente pericolosi per la salute, che finivano sui banchi delle pescherie, oppure, in alcuni casi, in ristoranti orientali. Controlli a tappeto sulla filiera della pesca che sono andati avanti dal 12 aprile fino a ieri, 14 aprile, giornata del Giovedì Santo, quando a Napoli c’è la tradizione della zuppa di cozze. L’operazione regionale della Guardia Costiera è stata ribattezzata “Galene”. Alla fine, il bilancio conta multe elevate per oltre 30mila euro. Chiusi due ristoranti orientali a Castel Volturno e Pompei.

Oltre 500 gli interventi ispettivi, più di 2mila kg di prodotti ittici sequestrati, due ristoranti etnici chiusi, sanzioni amministrative per più di 30.000 euro, contestati illeciti che vanno dalla pesca in aree e zone non consentite o vietate all’aspersione e etichettatura dei prodotti ittici, alla tracciabilità. L’operazione è stata coordinata dal centro controllo area pesca della direzione marittima della Campania, agli ordini dell’Ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, dopo una delicata fase di acquisizione di informazioni sul territorio utili a poter mettere in atto attività ispettive sempre più efficaci. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 1.000 kg di prodotti ittici presso il mercato ittico di Mugnano di Napoli, con sanzioni amministrative per circa 6mila euro.