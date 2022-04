MISERERE NOBIS Il racconto delle stazioni della Via Crucis in musica ed in poesia che incontra le opere di grandi cantautori come De Andrè, Guccini a Murolo; la comparazione della Morte di Cristo Re con gli scenari della vita moderna, le guerre, la pandemia ed i deboli.

Un percorso di grande impatto , emozionante dove la musica ed il canto hanno accompagnato la narrazione .

Un messaggio forte e chiaro di pace, di umanità di speranza.

Questo evento è inserito nel progetto La Bellezza Nella Nostra Identità finanziato da Citta Metropolitana di Napoli ed è una iniziativa contro il sistema della camorra.

Presenti alla serata l’amministrazione rappresentata dal vicesindaco Carmine castaldo Tuccillo, i consiglieri Maddalena La Marca, Ilenia Iovino e Raffaele Bosone e le Forze dell’Ordine , l’Arma dei Carabinieri con il Comandante di Stazione D’Avanzo ed il maresciallo Figliamonti.

Un progetto di cultura e legalità ma anche di promozione del territorio e delle sue eccellenze .

Per i prossimi appuntamenti è previsto una giornata dedicata al food ed all’eno gastronomia e un altro bellissimo spettacolo con l’artista Carlo Faiello.

Il primo cittadino , il dottor Antonio Russo, evidenzia l’importanza di questi momenti ed di queste opportunità che consentono di offrire ai cittadini momenti culturali e sociali ma anche di rinascita sotto il segno della stabilità:

“Il Concerto “Miserere Nobis”con cui l’Amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano ha dato inizio al progetto “La bellezza nella nostra identità”, ha emozionato e commosso il pubblico presente che si è sentito”trasportare” in una speciale dimensione ,quella della pura bellezza.Il Concerto,curato e diretto dal Maestro Espedito de Marino, coadiuvato dall’attore Mimmo Ruggiero ha “regalato”al pubblico” pezzi” musicali e poetici di grande bellezza attraverso il ricordo delle 15 stazioni della Via Crucis. La performance si è arricchita con il riferimento alle tragedie contemporanee come la pandemia,la guerra, la solitudine ,unitamente alle problematiche e alle contraddizioni di questo nostro difficile tempo.Religione,musica,poesia creano indubbiamente bellezza che ciascuno ha il dovere di coniugare con la giustizia, la legalità,la promozione del proprio territorio affinché la vita di tutti sia migliore e ispirata ai grandi valori dell’uomo.Ringraziamo quanti,a vario titolo,si sono prodigati per la realizzazione di questo evento ed auguriamo all’intera cittadinanza Sangennarese una Pasqua serena,all’insegna della bellezza che è pace,giustizia e progresso.”