Pompei. Concerto di Pasqua di Artemus Ensemble

La musica è aria fresca in questa primavera di speranza. Pensare al Concerto di Pasqua dell’Orchestra da camera di Artemus Ensemble è stata una bella e buona iniziativa per la cultura, la socialità e il turismo pompeiano. Ne va dato merito alle associazioni e gli operatori culturali che l’hanno promossa e c’è da augurarsi che siano sempre più numerosi i soggetti pubblici e privati che sostengano manifestazioni di musica colta a beneficio dello spirito e la notorietà internazionale di Pompei come centro artistico e culturale. E’ sempre un bene incentivare concerti di musica classica perché, come ha ben spiegato il Maestro Francesco D’Aprea, nella presentazione del Concerto di Pasqua del 16 aprile, presso la sala dei Misteri di Artemus 79, è oramai pervenuto a pieno regime il polo culturale che diffonde a Pompei la musica e l’arte nelle più svariate forme di fruizione e didattica. Il Concerto di Pasqua a Pompei ha previsto brani di Durante, Pergolesi, Vivaldi, Handel e Respighi. Tutti i numerosi partecipanti hanno potuto apprezzare ed applaudire le sonorità piacevoli dei brani musicali, eseguiti alla perfezione dai giovani talentuosi, diretti con professionalità e talento dal direttore Maestro Alfonso Todisco, ciliegina sulla torta una il lieve ed appassionata esibizione del soprano Augusta Mistico nella perfetta esecuzione di alcuni brani