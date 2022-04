Angri. Ma perchè le aree verdi attrezzate restano chiuse?

Angri. Ma perché le aree verdi attrezzate restano chiuse?

Manca un preciso indirizzo politico per l’utilizzo delle piccole aree verdi attrezzate. Via Leonardo Da Vinci, Via Nazionale, Via Alveo Sant’Alfonso sono solo alcuni dei luoghi che ospitano piccoli e funzionali parchi giochi attrezzati ma inutilizzati e inaccessibili. Negli ultimi anni si è tentato di assegnarli mediante varie forme di utilizzo, ma sempre senza ottenere alcun risultato.











I lucchetti negano il gioco

I lucchetti all’ingresso delle zone di ritrovo per i più piccini impediscono l’accesso alle giostrine e alle zone verdi, luoghi più che mai indispensabili per il ritrovo sociale e ludico delle nuove generazioni post pandemia. Dall’ente di Piazza Crocifisso solo il solito silenzio e penuria di proposte. “Si studia il caso” affermano assessori e responsabili, intanto ai bambini e alle loro famiglie è impedito, di fatto, usufruire di questi necessari spazi attrezzati. Quelli che restano “abusivamente” accessibili sono pericolosi e privi di ogni prescrizione di sicurezza (il campo di calcetto del rione Alfano), qualcun altro è stato riadattato.















Nessun impulso dall’assessore delegato

L’assessore delegato all’ambiente sembra trasecolare sulla questione, che si protrae dal 2015, quando l’amministrazione Mauri, su impegno precipuo del consigliere Domenico D’Auria avevano lasciato all’attuale maggioranza di governo, in perfetta efficienza e addirittura fornite di giostrine inclusive, le aree attrezzate oggi oggetto di attenzione. L’assessore delegato per ora non sembra in grado di auspicare una soluzione concreta per riaprire in sicurezza le aree attrezzate, almeno quelle preesistenti.

Luciano Verdoliva