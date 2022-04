Bermat, tecnologia brevettata per Sport-car configurabili on line

Bermat, tecnologia brevettata per Sport-car configurabili on line. Personalizzazione e stile unici. Presentato il primo modello Bermat GT-Pista.

Fondata nel 2015 a Rovereto da Matteo Bertezzolo, Bermat propone una piattaforma digitale per realizzare un’auto in base alle proprie esigenze di stile e performance partendo da un innovativo telaio micro-modulare brevettato (T-MM), che si adatta a diverse configurazioni meccaniche. Piattaforma che è caratterizzata dalla presenza di una cellula abitativa in monoscocca in fibra di carbonio, omologabile per uso stradale e rispondente alla normativa FIA prevista per i prototipi CN. Un prodotto che supera i limiti che oggi i car maker hanno nel rispondere alle esigenze di questo tipo di personalizzazione grazie ad un team con eccellenti competenze ingegneristiche, gestionali e commerciali.

L’automobile, da semplice mezzo di trasporto, diviene la proiezione dello stile di chi la guida sul mondo esterno, diviene un accessorio che fa risaltare la persona, alla stessa stregua di un abito di eccellente fattura.

Con un’interfaccia ispirata ai videogiochi il car creator permette di sognare, creando e guidando la macchina dei propri sogni in versione barchetta o GT. Come? Combinando le componenti della carrozzeria o degli interni facilmente intercambiabili per ottenere uno stile personalizzato con gli elementi della meccanica.

A fine 2021 è stata presentata al Museo dell’Automobile di Torino la nuova Gran Turismo Bermat GT-Pista pensata per le competizioni e nata dalla collaborazione con JAS Motorsport. Lo stile dell’auto è stato firmato dallo Studio CAMAL.

All’interiore ampio splitter, al posteriore generoso alettone e forma del cofano del motore pensata per ottimizzare i flussi aerodinamici. Interni essenziali: spicca l’ampia plancia in fibra di carbonio che attraversa tutto l’abitacolo, un cockpit digitale con schermo da ben 12 pollici. Auto di 985 kg, sotto il cofano motore riserva un 4 cilindri in linea di 2 litri di cilindrata, sovralimentato e disposto posteriormente in senso longitudinale. Potenza prevista tra i 320 (235 kW) ed i 400 CV (294 kW), a seconda della configurazione, con una coppia fino a 450 Nm. Per quanto riguarda le prestazioni, si parla solo di uno 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Il cambio è un sequenziale a 6 rapporti ad innesti frontali.

Ed il prezzo? Si resta in attesa del configuratore on line dell’auto che permetterà ai clienti di personalizzarla. Si punta a produrre inizialmente 10 unità all’anno. Il costo di questo modello sarà entro i 200 mila euro. In programma le versioni omologate per la strada ed un modello 100% elettrico.