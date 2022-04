Pompei. L’arcivescovo Monsignor Caputo esorta a saper guardare le tracce della Pasqua

«Cari fratelli e sorelle, nulla potrà privarci della gioia di questo giorno che, anche nei momenti più difficili della storia umana, è la ragione stessa della nostra speranza. È per questo che a tutti voi dico dal profondo del cuore: Buona Pasqua!». È l’augurio dell’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, che ha esortato a saper guardare le “tracce della Pasqua” presenti ovunque malgrado un mondo dove il male sembra dilagare nelle guerre e nelle divisioni fratricide.

Per il Prelato quelle tracce della Pasqua «sono nelle Opere di carità del Santuario di Pompei, visibili ogni giorno nella premurosa tenerezza per i più fragili, ma anche nella dedizione e nella fatica di un padre di famiglia che esce la mattina per andare a lavorare, in chi sta accanto a un familiare infermo, in un papà e una mamma che danno al mondo un figlio, nella dedizione di un sacerdote per la sua comunità, nella preghiera dei religiosi, nella gioiosa vitalità dei bambini, nell’affidamento al Signore di chi è ammalato, di chi accoglie e soccorre i popoli in guerra. Lì è Pasqua. Sono segni che alimentano la nostra fede e ci dicono che, nel cammino, per quanto difficile, Dio è accanto a noi. Il Signore Risorto ci conceda pace e occhi nuovi per vedere nell’altro un fratello da amare».

La Pasqua come rinascita è tutta nelle parole di Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei e delle sue Opere di carità, che raccontò così la notizia di quel Sepolcro vuoto: «Nella piccola comunità cristiana, accasciata dal dolore, come una corrente di vita e di tripudio, passa il divino annuncio: “È risorto! È risorto!”. Anche la morte è sconfitta, è la vittoria della vita!».