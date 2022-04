Sarno. Parte la sosta a pagamento controllata dagli ausiliari

Da oggi sei ausiliari del traffico controlleranno aree di sosta e stalli di parcheggio contraddistinte dalle strisce blu. La gestione della sosta a pagamento è affidata alla nuova azienda speciale multiutility la Sarno Servizi Integrati.

Orari di esercizio

I nuovi parcometri per la sosta a pagamento saranno attivi sia d’inverno tra le 8.00 e le 21.00, sia d’estate tra le 8.00 e le 22.00. Il regolamento prevede il parcheggio gratuito nei giorni festivi, agevolazioni per disabili e donne in gravidanza che sostano sulle strisce blu.







Le tariffe

La tariffa base prevista è di 0,50€ per la prima ora, cui si aggiungono ulteriori 30 centesimi di euro per ogni ora successiva di sosta. Gli abbonamenti annuali, disponibili presso la sede ufficiale dell’azienda, situata presso via San Valentino, presso il mercato ortofrutticolo cittadino, per i residenti il prezzo sarà di 80 euro, mentre per commercianti, dipendenti, professionisti e operatori scolastici sarà di 120 euro. Sono state inoltre previste delle agevolazioni per i portatori di disabilità, donne in gravidanza e neo mamme, per i quali la sosta resta gratuita e senza limiti di orari, è invece subordinata all’esercizio delle proprie attività per gli operatori sanitari e gli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle istituzioni pubbliche.