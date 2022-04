Boscotrecase. La struttura ospedaliera dopo oltre due anni dalla trasformazione in covid center sarà nuovamente accessibile per i ricoveri ordinari

Boscotrecase. Riprende le normali attività di degenza l’ospedale

Nella tarda mattinata verrà riaperto alle normali attività l’ospedale di Boscotrecase. La struttura ospedaliera dopo oltre due anni dalla trasformazione in covid center avvenuta il 19 marzo 2020 sarà nuovamente accessibile per i ricoveri ordinari di degenza. Quattro i nuovi reparti destinati a pazienti non covid: cardiologia UTIC con servizi di emodinamica programmata ed elettrofisiologia, pneumologia e terapia intensiva respiratoria con servizio di broncologia, medicina e rianimazione.

Il reparto COVID

Il reparto dedicato ai pazienti covid resta localizzato al quarto piano con la disponibilità di 30 posti letto di cui 15 di sub intensiva e 15 di medicina, oltre un posto di terapia intensiva.Durante l’emergenza pandemia nella struttura sono stati curati oltre duemila pazienti covid.







Restituire al territorio di riferimento i servizi sanitari

La scelta di ripristinare le normali attività ospedaliere è stata dettata dal sensibile calo dei ricoveri covid registrato nel corso degli ultimi mesi ma anche la necessità di restituire al territorio di riferimento i servizi sanitari dirottati in altri presìdi della ASL Napoli 3 Sud.

