Covid. In Campania oggi sono 12.275 i nuovi positivi su 57.916 test effettuati

I nuovi positivi in Campania registrati nel bollettino giornaliero sono 12.275 su 57.916 test effettuati. Numeri in aumento rispetto ai dati registrati ieri, considerando anche la richiesta di tamponi richiesti.

I deceduti sono 10, stabili rispetto a ieri.

Il rapporto tra i posti letto disponibili/ occupati in terapia intensiva e nel reparto delle degenze sono in aumento per quanto riguarda il reparto delle degenze mentre in lieve calo quello riguardante le terapie intensive.

Ecco di seguito il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 12.275 di cui: Positivi all’antigenico: 11.389 Positivi al molecolare: 886

Test: 57.916 di cui: Antigenici: 48.491 Molecolari: 9.425

Deceduti: 10 (*) nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri