Pompei. Arriva in consiglio la notizia sul ferimento di un ragazzo la notte di Pasqua

Giusto il il minuto di tempo per ricordare nel raccoglimento i morti della guerra in Ucraina e il tempo impiegato nella polemica nei confronti del segretario generale del Comune, che mancherebbe alle sue responsabilità di trasparenza e comunicazione, mancando di allegare alle delibere le notizie che i consiglieri comunali di minoranza vorrebbero consultare prima di votare le delibere. Subito dopo, nonostante i numerosi punti all’ordine del giorno previsti nell’assemblea comunale di oggi (mercoledì 20 aprile) è prevalsa l’urgenza della cronaca nera che ha sucitato la deplorazione unanime della violenza giovanile scattata la notte di Pasqua, che nelle solite stradine del centro storico ha fatto registrare il protagonismo negativo di una ventina di minorenni, probabilmente ubbriachi, che hanno assalito tre coetanei per futili motivi. Il sindaco di Pompei ha informato l’assemblea sulle misure che dovrebbero essere decretate ad horas con ordinanza sindacale: il divieto di vendita di alcolici ai minorenni a partire dalle ore 22, il controllo delle forze dell’Ordine nei tre punti salienti della movida notturna, il potenziamento dell’illuminazione lungo la direttrice stradale della movida e il divieto di vendere bevande alcoliche nei distributori pubblici. Lo Sapio, nel un suo intervento, ha anche indirettamente difeso l’operato dei vigili urbani. “Non stiamo a guardare se le multe le mettono gli agenti di Polizia Municipale o di Polizia di Stato – ha commentato, riferendosi indirettamente alla denuncia di mancato intervento, rilasciata ai giornali dal genitore del un ragazzo pompeiano, ferito nella rissa – la cosa importante è che le multe vengano elevate in caso di manifesta illegalità”. Ha argomentato il primo cittadino di Pompei, che ha annunciato l’ennesima riunione sull’ordine pubblico ma ha dovuto, in pari tempo, riscontrare dagli interventi successivi che le misure da adottare non convincono più nessuno per il semplice motivo che mancano i controlli a riguardo. “Inoltre – è stato osservato – non è certo la luce di un lampione in più ad evitare la violenza giovanile”. Il consigliere comunale Salvatore Caccurri ha osservato che solo una rete diffusa di video sorveglianza potrebbe assicurare una maggiore tranquillità notturna a Pompei agevolando tra l’altro anche il controllo contro il deposito abusivo notturno di rifiuti non urbani nelle strade di Pompei. Di Casola ha fatto notare che in altri comuni turistici come Pompei episodi come quelli che si verificano nel centro mariano vengono prevenuti mentre Robetti ha fattonotare l’inutilità di alcune spese di gestione come quelle di ristrutturazione e arredo della sala di consiglio e di partecipazione alla BIT. Soldi che evidentemente si potevano spendere per la video sorveglianza invece di “archiviare” tale importante misura di sicurezza nel piano triennale delle opere pubbliche nell’attesa che Stato o Regione la finanzino.