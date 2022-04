Pompei. La minoranza chiede la diretta streaming del consiglio comunale

Le firme di sei consiglieri comunali a cui si é aggiunta quella della dissidente De Angelis ha chiuesto al presidente del consiglio comunale, Giuseppe la Marca, di mantenere la trasmissione della diretta streaming del consiglio comunale per consentire una più ampia partecipazione alle tematiche politiche in dibattito oggi, tra i quali il bilancio di previsione che rappresenta il documento massimo di programmazione politica. La risposta é stata negativa e la delusione che ha provocato non mancherà di avere un eco nel dibattito di consiglio. “Troppo tardi oramai é stata avviata la procedura di convocazione- Ha fatto sapere La Marca – Se ne parlerà la prossima volta – ha fatto sapere Mister Millepreferenze – se i componenti di maggioranza saranno dell’avviso favorevole – del resto spendere settecento euro per una trasmissione di consiglio che non serve più come misura sanitaria di protezione mi sembra uno spreco inutile”.