Scafati. Spazi verdi abbandonati, l’appello all’amministrazione comunale

Parchi pubblici e spazi di aggregazione: “rischiamo un’altra estate senza questi luoghi”. Continuano a restare chiusi e in preda all’incuria gli spazi verdi della città. Tranne la villa comunale, per la quale il sindaco Cristoforo Salvati ha delegato la consigliera Ida Brancaccio, le altre strutture restano al momento nell’oblio. “L’apertura di tutti gli spazi verdi della nostra città doveva e deve essere una priorità per questa amministrazione soprattutto con l’arrivo dell’estate. Sono passati tre anni dall’insediamento di questa amministrazione e tutte le aree verdi della Città sono rimaste nel degrado più totale”, le parole di Giuseppe Sarconio. Secondo il consigliere di minoranza: “Va fatta una manutenzione straordinaria alla Villa Comunale, va reso accessibile il parco Bianca Elettra e Fabiana e il Primato in Via della Resistenza, le giostre per i bambini in Via Luigi Cavallaro e in Via Fosso dei Bagni, lo spazio verde adiacente la pista ciclabile a San Pietro, la piazzetta in Via Cappelle. Bisogna intervenire in tempi celeri perché dopo oltre due anni di pandemia i cittadini hanno tutto il diritto di vivere la loro Città e dobbiamo evitare l’ennesima estate senza parchi. Esorto il neo assessore ai lavori pubblici anche a fare chiarezza sul futuro della pista ciclabile e del parchetto attinente”. Non è diverso l’appello di Francesco Carotenuto, portavoce del laboratorio politico Scafati Arancione. “Sono mesi che attendiamo uno scossone dall’amministrazione sugli spazi verdi e su tutti quei luoghi che dovrebbero rappresentare un motivo di aggregazione e di orgoglio per la nostra gente ma che invece sono ridotti in condizioni pietose – spiega – Dalla pista ciclabile ai parchi di via della Resistenza per passare alla villa comunale sulla quale manca proprio un’attività di programmazione, perché non basta da sola l’idea di ripristinare le nozze e le cerimonie senza una visione organica”. Secondo Carotenuto vanno coinvolte associazioni e terzo settore. “Invece dobbiamo constatare una totale assenza di pianificazione e coinvolgimento degli attori sociali – continua ancora – Qualche mese fa il consiglio comunale ha infatti votato per il regolamento che prevede la gestione dei beni comuni attraverso patti di collaborazione, come in tanti comuni attorno a noi. Eppure al momento tutto tace, compresa questa conquista a noi cara e che potrebbe rappresentare in questo momento così difficile una grande opportunità per riprendere spazi che altrimenti rimarrebbero abbandonati e senza nessuna prospettiva”. Sui patti di collaborazione scommette anche la Brancaccio. “Al momento, nonostante il mio appello, non sono arrivate ancora proposte concrete. A breve faremo un avviso pubblico. Io attendo”.

Adriano Falanga