Angri. Carenza di personale, la nota del gruppo “Progettiamo”

Carenza di personale e comune che rischia l’interruzione del pubblico servizio. Interrogazione del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” che chiede chiarezza sulla ormai consolidata ed endemica crisi di personale dell’ente di Piazza Crocifisso. La nota e l’interrogazione è sottoscritta dai consiglieri comunali Domenico D’Auria, Roberta D’Antonio e Vincenzo Ferrara.

La nota

Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo interrogato l’amministrazione comunale per conoscere i provvedimenti che intende mettere in essere per ovviare all’emergenza personale. Un’emergenza che riguarda la macchina comunale nella sua interezza e che rischia di paralizzare definitivamente l’attività di ogni singolo settore, mettendo finanche a rischio l’erogazione di servizi pubblici essenziali. Tra questi, per citarne alcuni, ai demografici si rischia l’interruzione dì servizi pubblici essenziali, per assenza di personale dedicato, come rischiano l’interruzione le attività di back/front office previste per il SUAP, addirittura lo sportello unico edilizia impiega non meno di due anni per il rilascio di permessi a costruire, a causa della ridotta presenza di personale addetto e per lo più impiegato part time; È facile intuire che a patirne le conseguenze sono i Cittadini/Contribuenti.











Senza risposte

Nonostante il nostro intervento, a oggi non abbiamo avuto ancora risposta. Oltre la critica come Gruppo “Progettiamo per Angri”, seppur eletto all’opposizione di questa amministrazione, ci sentiamo in dovere di avanzare delle proposte, così come già fatto in altre circostanze, al fine di aiutare l’Amministrazione nella soluzione del problema. Nella fattispecie, nelle more dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione ed il contestuale aggiornamento del fabbisogno del personale con la destinazione di somme in bilancio per nuove assunzioni, abbiamo proposto di adottare un atto d’indirizzo che solleciti i responsabili delle UOC a verificare le condizioni per attivare percorsi di stage formativi per giovani diplomati e laureati, esattamente come stanno facendo molti comuni, non ultimo Corbara. Questo consentirebbe a Ingegneri e architetti iscritti all’ordine, di poter beneficiare di questo ulteriore momento formativo e professionale e contemporaneamente dare una mano al personale già oberato di lavoro. Allo stesso modo potrebbe essere previsto per iscritti ad altri ordini, collegi o albi professionali, come geometra, ragionieri, esperti contabili e altri. D’altronde una procedura simile è stata già avviata per l’UOC Avvocatura del Comune di Angri, della quale condividiamo la finalità e partendo da essa consigliamo per le procedure future di dare priorità ai più giovani.