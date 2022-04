Pagani. Quindicesima edizione di “istantaneedallafesta”

L’associazione culturale “Ambress’…Am..press” annuncia la quindicesima edizione di “istantaneedallafesta”. La manifestazione si svolgerà dal 22 aprile al 1 maggio 2022, in occasione della Festa in onore di Maria SS. Incoronata del Carmelo, detta delle Galline, che si svolgerà in Pagani. L’edizione dei tre lustri ricade in un momento storico particolare, nel quale la Festa si innesterà in un nuovo tempo festivo che, nonostante tutto, soppianta finalmente quello sospeso degli ultimi due anni.















L’adattamento

“La Festa, patrimonio e valore culturale collettivo, ne siamo certi, si adatterà al contingente e temporaneo contesto. Sono, però, sotto gli occhi di tutti le vicende che hanno caratterizzato le ultime settimane che impongono una riflessione di lungo termine” si legge nella nota dell’associazione.

Patrimonio Culturale Immateriale Campano

“Si ritiene necessaria e non ulteriormente procrastinabile, la creazione di una struttura stabile composta da tutti gli attori che realizzano il mosaico della Festa, dove discutere, confrontarsi e programmare per tempo, nel rispetto dei ruoli, dell’autorità e delle competenze di ciascuno, ogni aspetto dell’evento. L’associazione si impegnerà, come del resto sta già facendo, a rendere concreto questo proposito, già a partire dal primo giorno successivo all’ottava, convinti che la Festa e più in generale le ritualità pasquali che la precedono, opportunamente valorizzate, possano costituire un’occasione di rilancio, di crescita e di sviluppo dell’intera comunità. In questa prospettiva, si comunica che di concerto con l’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, è stata presentata istanza per l’iscrizione della Festa della Madonna delle Galline nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (I.P.I.C.), istituito presso la Regione Campania, direzione generale per le politiche culturali e il turismo. Si comunica, inoltre, che l’associazione ha raggiunto un intesa con l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, grazie alla quale, una selezione di istantanee tratte dall’archivio del concorso fotografico, verrà ospitata nel Museo Antropologico Multimediale del Dipartimento di Scienze Sociali, professor Aberto Baldi” conclude la nota.