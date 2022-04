Pompeii. Inaugurazione della Mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”

La diffusione di immagini sensuali ed erotiche a Pompei è un dato che caratterizza il sito dove è diffusa la cultura greca che nella raffigurazione dei miti tramette il senso della bellezza che spesso è tutt’uno con l’erotismo e rappresentata nei miti i cui protagonisti sono sempre personaggi eccezionali (dei o comunque personaggi dell’universo soprannaturale). Sin dalle prime scoperte a partire del 1748 Pompei è stata una meta privilegiata del gran tour che portava sul territorio vesuviano intellettuali che restavano colpiti dal contenuto erotico che caratterizzavano sia gli spazi pubblici che quelli privati della città antica: terme, santuari e ambienti di case. La mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, ha aperto i battenti con la presentazione alla stampa oggi (21 aprile 2022) nella Palestra Grande . Ha l’intento di illustrare, raccontare e spiegare il senso e il significato di soggetti sensuali ed erotici nella quotidianità dei pompeiani.

In tutto sono 70 le opere in esposizione, e tutte provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Pompei. “Confesso che alcune di esse non le avevo mai viste”. Ha rivelato il direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, che nel suo discorso a conclusione degli interventi di presentazione della Mostra ha elogiato il lavoro di ricerca, restauro e valorizzazione dei reperti esposti nella mostra, tra i quali alcuni di essi sono frutto di recenti scoperte, come i due medaglioni in bronzo con scene erotiche del carro cerimoniale da Civita Giuliana e il raffinato soffitto del cubiculum (stanza da letto) rinvenuto in crollo sul pavimento, poi ricomposto e restaurato, della Casa di Leda ed il cigno; e di recente restauro, le 3 pareti del cubicolo della Villa di Gragnano in località Carmiano. La mostra grazie a moderni supporti della tecnologia digitale orienta con un’app i turisti più appassionati a perfezionare la conoscenza dell’erotismo rappresentato nelle case pompeiane seguendo un itinerario dedicato alla scoperta di edifici caratterizzati da affreschi e riferimenti al tema. Inoltre una guida per bambini aiuterà i più piccoli a visitare la mostra e a “familiarizzare” una serie di figure centrali del mito antico.

La mostra è stata egregiamente presentata dai curatori Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco archeologico di Pompei e Maria Luisa Catoni, Professore di Storia e Archeologia dell’Arte Antica presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Ha concluso, appassionato come sempre Massimo Osanna, Direttore generale Musei che insieme a Luana Toniolo ha scritto “Il mondo nascosto di Pompei. Il carro della sposa, la stanza degli schiavi e le ultime scoperte”.