[

]Pomigliano d’Arco. Arsenale nel salone del parrucchiere, due persone in manette [

]

Una mitragliatrice MAB con caricatore e un proiettile 9×21, un fucile cal 12 a canne mozze con matricola abrasa completo di 3 colpi e una revolver Smith & Wesson cal. 38 con un proiettile nel tamburo, provento di un furto commesso a Milano nel ’98. E’ l’arsenale che i carabinieri della sezione operativa di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, hanno trovato nel retrobottega di un salone per parrucchiere.

Gli arrestati

Agli arresti per detenzione illegale di armi sono finite due persone, già note alle forze dell’ordine: un 41enne, e una 31enne. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, per la donna sono scattati i domiciliari. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue o intimidazione.

Dire