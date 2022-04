Nocera Inferiore vota. Paolo De Maio e i progetti per la città

Paolo De Maio è pronto a mettere la sua esperienza politica al servizio della comunità e della sua città. Scende in campo con una coalizione ampia in un “perimetro ben definito”: dai DEM alle espressioni d’istanza civica. Tanti i progetti per un nuovo rilancio della città capoluogo dell’agro nocerino, illustrati in sintesi in questo video.

Il servizio è di Tiziana Zurro