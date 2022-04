Pompei. Il centro di accoglienza del Santuario accoglie altri 15 bambini ucraini

Quindici bambini di nazionalità ucraina, in fuga dalla guerra, sono entrati a far parte della grande famiglia del Centro di accoglienza oratoriale semiresidenziale “Bartolo Longo”, guidato da Fratel Filippo Rizzo.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 18, saranno al Centro per seguire lezioni di italiano, svolgere laboratori, ad esempio quello di ceramica, e per giocare con i loro nuovi amici.

Ieri, nel cortile dell’Istituto, si è svolta una piccola e festosa cerimonia d’accoglienza. Erano presenti anche le insegnanti Natalia e Yulia. Seguiranno nella quotidianità i piccoli, che hanno trovato accoglienza nelle case di loro familiari già da anni residenti nel nostro territorio.

Segnaliamo che con queste iniziativa di accoglienza dei bambini uctaini con famiglie sconvolte dalla guerra il Convitto “Bartolo Longo” riprende l’antica tradizione di accoglienza e tutela di piccoli che vivono del disagio. Oggi si tratta di fronteggiare i mali della guerra ieri il motivo dell’accoglienza era di appartenere a famiglie povere di genitori detenuti in carcere.