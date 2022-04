Scafati. Villa Comunale, la politica si attiva ma continuano vandalismi e degrado

Consiglio comunale e associazioni, questi i protagonismi che l’amministrazione Salvati vuole riunire per recuperare definitivamente Parco Wenner. La villa comunale della città di Scafati è da anni sottoposta ad una serie di difficoltà dovute all’abbandono sistematico negli anni della politica che non ha saputo mantenere la forza lavoro necessaria per la guardania e la manutenzione. Il grande patrimonio botanico dell’area si è ridotto all’osso, e l’apertura del luogo è garantita solamente dai volontari del Reddito di Cittadinanza e dirigenti legati. Il tema è stato compito esclusivo per diverso tempo del vicesindaco Serena Porpora, ma anche viste le critiche piovute negli ultimi mesi, Salvati ha pensato ad inizio settimana di affiancargli una consigliera di assoluta affidabilità. Il Sindaco nella giornata della nomina del settimo assessore ha utilizzato il momento anche per destinare la delega consiliare alla Villa Comunale ad Ida Brancaccio, nuovo volto ormai dei fedelissimi del primo cittadino. L’obiettivo è ora dare spinta propulsiva non semplicemente alla manutenzione e all’estetica, ma anche al valore aggregativo di Parco Wenner. ” Penso ad un giardino che sia nuovamente centro vitale del tempo libero, ma anche luogo di svago, di incontro, di cultura, e di spettacolo. Io rivoglio nuovamente la Villa Comunale come sfondo alle foto e ai ricordi più belli delle nuove generazioni, dei nostri figli e nipoti, come lo è stata per noi.” Sono le parole della consigliera comunale Brancaccio, che sottolinea:” Immagino di poter ospitare una ricca rassegna estiva al suo interno, consapevole però del poco tempo e risorse a disposizione. Pertanto, il mio invito è rivolto a chiunque voglia fornire il proprio contributo, attraverso i patti di collaborazione e di sponsorizzazione.”. La partecipazione della città alla vita della Villa Comunale per trovare soluzioni economiche per una gestione larga del bene culturale è un’idea che stuzzica le stesse associazioni, che sono da tempo promotori in particolar modo dei patti di collaborazione. “Alla notizia abbiamo subito richiesto un’assemblea pubblica con cittadinanza, associazioni e scuole, per costruire il futuro della Villa Comunale” spiega Lorenzo Coppa, presidente del Circolo Arci Cortocircuito.

Ma se da un lato ci sono strategie e obiettivi, dall’altro lato continua a regnare il degrado. Parco Wenner per l’ennesima volta negli ultimi anni presenta uno squarcio tra le ringhiere adiacenti via Oberdan, con un buco dovuto all’azione vandalica di qualche malintenzionato, volenteroso di accedere nello spazio in orari notturni. L’apertura creata verso il centro Anziani nella Villa è stata prodotta negli scorsi giorni, e poco hanno retto i nastri volti a delimitare l’area, prontamente stracciati. La situazione è sicuramente ancora sintomo di un fenomeno di violenza quotidiana che la città vive, ma che ancora non trova risposte celeri dell’amministrazione. “Abbiamo sin da subito segnalato il problema alla Polizia Locale e ho attivato l’assessore ai Lavori Pubblici Camillo Auricchio per concludere quanto prima l’intervento di ricostruzione” sono le parole della consigliera delegata alla Villa Comunale Ida Brancaccio, dispiaciuta dall’evento ma già al lavoro per il ripristino dell’area.

Infine c’è il tema apertura, ancora troppo soggetta alle condizioni meteorologiche e materiali quotidiani, visto il rischio di allagamenti e di impraticabilità delle aree di passeggio. “Soldi spesi male e un contenzioso in corso. Quando trovate la Villa Comunale chiusa pensate a questo” sono le parole rilasciate dai social da Ida Brancaccio dopo aver dichiarato che in qualsiasi situazione di pioggia o vento la Villa rimarrà chiusa.