Sòria : è uscito “e…Racconti” il nuovo lavoro musicale del duo campano.

Dal settembre 2020 ad oggi sono passati due anni e il Duo presenta ufficialmente il suo primo album, ricco di contaminazioni sudamericane, sonorità e, ritmi latini che perfettamente si fondono con la melodia Classica Napoletana. Il risultato è davvero enigmatico e punta a creare un’atmosfera di intimità con l’ascoltatore.

L’album “e…racconti” è una raccolta di Classici Napoletani reinterpretati dalla voce di Mariarosaria Pellino e da Peppe Pacelli alle chitarre nonché arrangiatore dei brani e produttore del disco. Numerose le collaborazioni Artistiche : Francesco Cimmino, Amico Morelli, Giovanni Crescenzi, Giovanni Marra, Giorgio Scognamiglio, Ciro Coticelli ,Luca e Nobile Masi. Nonostante i brani siano reinterpretati mantenendo la forma stilistica dei Classici Napoletani, c’è un brano “TAMMURRIATA NERA” dove questi canoni vengono stravolti da Eevo, giovane rapper nostrano che sul finale del pezzo irrompe con le sue rime quanto mai attuali.

L’album “e…racconti” , prodotto dall’etichetta discografica Soni Ex Mundo , è gia disponibile su Spotify e tutti i Digital Stores ed è in vendita anche in copia fisica, il duo attraverso i loro canali social su facebook “Sòria page” e su youtube al canale “Sòria Ufficiale” interagiscono e aggiornano i followers su tutte le novità, le iniziative e gli eventi in programmazione.

Sòria una rivelazione elegante e stilosa, che arricchisce ancor più il mondo della Canzone Classica Napoletana.