Pagani. Le porte aperte alla Madonna delle Galline (video)

Pagani. Le porte aperte alla Madonna delle Galline

È festa grande in città per l’apertura delle porte del Santuario della Madonna delle Galline dopo due anni di stop dovuta alla pandemia. Oltre un migliaio di persone si sono riunite come da tradizione in piazza D’Arezzo per attendere l’evento che sancisce l’inizio delle celebrazioni in onore della Madonna delle Galline.











Nessun ostacolo

La pioggia non ha intaccato lo spirito di festa dei paganesi, che con toselli e canti popolari hanno accompagnato l’attesa apertura delle porte. Ha funzionato anche il servizio d’ordine, arginando con compostezza i fedeli che appena hanno visto le porte aperte si sono diretti verso la Chiesa, con devozione, come da usanza popolare.

Il servizio è di Alfonso Romano