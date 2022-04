Pagani. Uscita e rientro per la Madonna delle Galline, la nota

Pagani. Uscita e rientro per la Madonna delle Galline

Uscita e rientro per la Madonna delle Galline. L’esposizione della beata Vergine è durata poco causa le avverse condizioni meteo come ha sottolineato lo stesso primo cittadino in una breve nota per la stampa.

La nota del primo cittadino

“Per evidenti problemi legati alla situazione meteorologica, con raffiche di vento che si prevede dureranno per tutta la giornata, l’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, consultate anche le forze dell’ordine e la Protezione Civile, ha ritenuto opportuno che la statua della Madonna delle Galline rientrasse nel Santuario, dove si svolgeranno regolarmente le celebrazioni oggi, compreso il rito dello scambio dei doni” la nota del primo cittadino Raffaele Maria de Prisco.