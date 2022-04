Scafati. Città allo sbando: la grande fuga dal degrado

Fuga da Scafati. La popolazione residente scende nuovamente sotto i 50mila abitanti. Una circostanza avvertita anche a Palazzo Mayer, con gli amministratori comunali costretti a rivedere al ribasso la loro retribuzione. Un calo sostanzioso, compensato però, loro fortuna, dall’aumento previsto dall’ultima legge finanziaria del Governo Draghi. Nonostante ciò si alzano le polemiche, perché non è del tutto chiaro da quando tempo la città è ritornata sotto i cinquantamila, certo è che soltanto da quest’anno gli uffici dell’Ente hanno ricalcolato le indennità secondo le ultime disposizioni.

I dubbi di Teresa Formisano

“Negli ultimi tre anni come dichiarato da più parti e secondo i dati ISTAT, il numero dei residenti a Scafati sarebbe diminuito di diverse migliaia di unità. Lo Statuto e il Regolamento comunale prevedono un compenso per Sindaco e assessori relativo al numero di abitanti. È chiaro, che a questo punto un dubbio ci venga: questa amministrazione ha rimodulato i compensi visto il decremento demografico?” Si chiede Teresa Formisano.





“Ho intenzione su tale questione protocollare una interrogazione che chiarisca tutto. Per capire anche se il calo demografico c’è stato davvero ed eventualmente a partire da quale anno i cittadini hanno cominciato a fuggire dal nostro territorio. Sarebbe un’ulteriore dimostrazione e una misura corretta dello scarso coinvolgimento di questa amministrazione rispetto alla Città”.







L’esodo giovanile

A lasciare la città sono soprattutto i giovani, vista l’assenza di proposte e prospettive, aggravate dall’emergenza Covid. Ma la crisi socio economica si era avvertita fin dal 2017, quando a seguito dello scioglimento per infiltrazioni la Camera di Commercio di Salerno ha certificato un netto calo delle partita IVA presenti, con un saldo negativo tra attività aperte e chiuse. Non è un momento facile per la città, attanagliata, ancora oggi, nelle “risse” politiche che comportano una instabilità tale da non incentivare certamente nuovi investitori. Oltre ciò, la questione ambientale, tra allagamenti, esondazioni e puzza del Sarno, rappresenta certamente una concausa principale.

Le indennità degli amministratori

Quanto alle indennità degli amministratori, dalle determine presenti sull’Albo Pretorio si evince che fino all’anno 2021 Sindaco, assessori e Presidente del Consiglio hanno percepito le indennità previste per una popolazione oltre i 50mila. “La popolazione residente in questo Comune al 31.12.2019 ammontava a 50.427 unità”, certificava l’ufficio anagrafe a gennaio 2021, contrariamente ai dati ISTAT reperibili online, che indicavano 49.236 residenti. Quest’anno dalla determina, la numero 2 del 27 gennaio, non si evince la cifra di riferimento, ma viene applicato una sorta di “conguaglio” che applica i tagli previsti e gli aumenti della legge di Bilancio dello Stato. C’è comunque un risparmio per le casse comunali. I tagli sono consistenti per gli assessori, meglio va al primo cittadino. Nel dettaglio e al lordo, al sindaco andranno 3.971 euro (3.904 nel 2021); al vicesindaco 2.184 euro (2.928 nel 2021) al Presidente del consiglio e assessori andranno 1.787 euro (2.342 nel 2021).

Adriano Falanga