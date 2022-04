Napoli. Come ogni 24 aprile l’Associazione Internazionale Regina Elena ha organizzato un omaggio ai martiri del Genocidio Armeno

Napoli. Omaggio ai martiri del Genocidio Armeno

Come ogni 24 aprile, anche a Napoli l’Associazione Internazionale Regina Elena ha organizzato un omaggio ai martiri del Genocidio Armeno che ebbe inizio il 24 aprile 1915.

Il Delegato campano e Presidente del “Comitato per il riconoscimento del Genocidio Armeno” del sodalizio fondato nel 1985, Gr. Uff. Rodolfo Armenio, ha dato lettura del messaggio dell’Ambasciatore d’Armenia in Italia, S.E. Tsovinar Hambardzumyan, poi il Segretario del Circolo partenopeo di Tricolore “Beata Maria Cristina”, Comm. Orazio Ugo Mamone, ha letto la testimonianza di Narek Gasparyan, uno dei discendenti delle persone sopravvissute al Genocidio Armeno, e del messaggio di Robert Attasian del Consiglio per la Comunità Armena di Roma.