Bylogix, servizi di ingegneria per il settore automotive

25 Progettazione e sviluppo di soluzioni e sistemi per la mobilità ibrida ed elettrica, realizzazione di architetture elettriche ed elettroniche per autoveicoli di nuova concezione e componenti elettronici innovativi, con un focus specifico sull’elettrificazione, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), guida autonoma e sicurezza funzionale fanno parte delle competenze chiave del team dell’innovativa PMI, fondata nel 2007, con sede operativa a Grugliasco ed aderente al Polo ICT dal 2009.

Bylogix è stato tra i pionieri della Guida Autonoma in Italia, sviluppando il primo veicolo a guida autonoma L4 basato sulla piattaforma Nvidia Drive in Italia. Come veicolo base è stata utilizzata una Citroen E-Mehari BEV; l’architettura elettronica ed elettrica dell’auto di serie è stata interamente progettata dall’azienda, consentendo una facile integrazione di nuove funzionalità.

La vasta esperienza in tutti gli aspetti dell’elettronica del veicolo consente a Bylogix di valutare al meglio la sicurezza funzionale (ISO 26262) e la sicurezza informatica di soluzioni complesse ed innovative (ISO/SAE 21434). Tra i principali clienti vi sono produttori di auto (Stellantis, Ferrari, McLaren, Volvo, Volkswagen, Audi, Pininfarina, Italdesign, Micro Mobility Technology, Ducati, Rimar Automobili, Citroen, etc.) e fornitori di primo e secondo livello (Magna, Bitron, FIAMM, SKF, Marelli, etc.) con sedi in tutto il mondo.

Bylogix ha recentemente acquisito un ruolo di primo piano nazionale nelle procedure di sicurezza per il Veicolo Elettrico, in collaborazione con TÜV SÜD, formando direttamente in Automotive High Voltage più di 300 persone in Italia, Germania e Francia per VW, Porsche, Lamborghini, FCA, Ferrari, Maserati, AVL, FEV e molti altri player automobilistici.

Bylogix ha beneficiato di investimenti provenienti dall’Unione Europea per la realizzazione di due progetti di ricerca che affrontano i temi della guida autonoma, della comunicazione su banda 5G e dell’Artificial Intelligent (AI).

In particolare 5G – IANA (5G Intelligent Automotive Network Applications) ha l’obiettivo di sviluppare un framework di servizi di sicurezza che consentiranno di mettere in pratica interazioni V2I e V2V tra il veicolo autonomo e le infrastrutture di una smart city. Un ulteriore progetto è AI4CSM (Automotive Intelligence for Connected Shared Mobility) che ha come obiettivo lo sviluppo di sistemi di interazione tra veicolo e ambiente circostante, secondo logiche di geofacing.

La poliedrica esperienza maturata nell’automotive ha permesso a Bylogix di aggiudicarsi anche importanti commesse nel settore ferroviario, marittimo ed industriale offrendo soluzioni proprietarie pronte all’uso.