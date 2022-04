Nocera Inferiore. Ospedale: manca il personale al Pronto Soccorso

Nocera Inferiore. L’ospedale Umberto I unico presidio ospedaliero per il comprensorio a sud dell’agro lamenta nuovamente urgenza di personale

L’ospedale Umberto I Nocera Inferiore, unico presidio ospedaliero per il comprensorio a sud dell’agro lamenta nuovamente urgenza di personale. Una mancanza ormai annosa, acuita anche dal ritorno delle ondate COVID, che costringono il personale presente, anche di altri reparti, a sopperire anche alle assenze dei colleghi come nel caso del pronto soccorso, dove la dirigente Giovanna Esposito, ha comunicato alla direzione sanitaria dell’Umberto I la positività al Coronavirus di otto infermieri, come riporta “Il Mattino”. L’organico, registra la defezione di ben dieci infermieri.

Vuoti di organico

Vuoti di organico che riguarda anche il personale medico. Defezioni che compromettono la piena funzionalità del reparto di emergenza come hanno sottolineato anche le varie sigle sindacali di categoria che sono anche contro lo spostamento temporaneo interno del personale.