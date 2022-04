Angri. Tante le segnalazioni di cittadini vittime di cadute per il pessimo stato e la sconnessione di molti marciapiedi nel centro cittadino

Angri. Marciapiedi pericolosi in città: cittadini vittime

Marciapiedi pericolosi in città. Tante le segnalazioni di cittadini vittime di cadute per il pessimo stato e la sconnessione di molti marciapiedi nel centro cittadino. Interi tratti registrano pessime condizioni conseguenza di una scarsa manutenzione ma anche del mancato ripristino dopo i lavori ai sotto servizi da parte dei gestori delle reti. Alcuni marciapiedi presentano pessime condizioni anche per la fuoriuscita delle radici degli alberi che nel tempo hanno attaccato la superficie stradale conseguenza anche di una errata manutenzione ordinaria del verde.







Ufficio senza personale

Gli uffici comunali di competenza, privi di personale, non riescono comunque a fare fronte all’ennesima emergenza trascurata dall’amministrazione comunale Ferraioli sempre più certificata come la grande assente in città.















Il silenzio dell’amministrazione

Nessuna risposta arriva dal Palazzo Comunale nelle mani di una maggioranza sempre più “imbarazzante” fin troppo lontana dalle esigenze dei cittadini ed evidentemente incapace di risolvere anche i problemi più banali.

Luciano Verdoliva