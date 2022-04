Angri. Ufficio anagrafe in tilt. Oltre trenta persone bloccate senza potere accedere allo sportello per richiedere il documento d’identità

Angri. Ufficio anagrafe in tilt, proteste davanti al comune

Ufficio anagrafe in tilt. Oltre trenta persone bloccate senza potere accedere allo sportello per richiedere il documento d’identità. Un problema tecnico che persiste da settimane e che si somma ai tanti problemi legati al sistema informatico bloccato, anche per gli altri uffici, tanto da paralizzare perfino le attività ordinarie e interne dell’ente, già in forte deficit di personale anche in seguito a un cluster di COVID che sta interessando proprio il front office dell’ente.















Segnalati i casi alla Atorino

Casi che sono stati segnalati opportunamente al datore di lavoro nella persona del responsabile Flavia Atorino. Non sono mancati momenti di tensione all’ingresso del comune, molti cittadini spazientiti hanno vivacemente e a giusta guisa protestato, qualcuno anche con il primo cittadino Cosimo Ferraioli, proprio per la mancanza del servizio anagrafe. Alcuni utenti hanno confidato di avere preso la giornata di ferie dal lavoro per fare, poi, inutilmente la fila davanti allo sportello dedicato al rilascio del documento d’identità.

Luciano Verdoliva