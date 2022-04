Covid. In Campania oggi i nuovi positivi sono 4.456 su 19.796 test effettuati

I nuovi positivi registrati oggi nel bollettino giornaliero riguardante il monitoraggio dei contagiati da Coronavirus sono 4.456 su 19.796 test effettuati.

Rispetto ai dati registrati ieri i nuovi positivi sono in lieve aumento anche in seguito alla richiesta di tamponi. In Aumento i deceduti che mentre ieri erano solo 2 oggi salgono a 12.

Per quanto riguarda il rapporto tra i posti disponibili e quelli occupati nei singoli reparti dedicati alle terapie intensive e quelli dedicati alla degenza si registra, rispetto ai dati di ieri, un notevole aumento in entrambi i reparti.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.456

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.262

Positivi al molecolare: 194

Test: 19.796

di cui:

Antigenici: 17.766

Molecolari: 2.030

Deceduti: 12 (*)

nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 742