La BCC dona una Croce installata sulla chiesa di San Francesco di Paola

Sulla sommità della cupola della chiesa mancava la croce, segno per tutti i fedeli ed è stato quasi un atto naturale e sequenziale da parte del presidente Cavallaro e del consiglio di amministrazione procedere con la commissione e donazione di quest’opera dopo l’intervento per la realizzazione del largo dedicato a Mons. Don Aniello.

La celebrazione e inaugurazione, avvenuta in concomitanza con la Domenica delle Palme è stata officiata dal parroco della comunità, Don Peppino De Luca che ha ricordato ai fedeli che la croce è nel contempo Gesù e nelle sue parole : “Quando sarò innalzato attirerò tutti a me.”

Una croce semplice, con la punta leggermente inclinata ad oriente “reclinato capite “, contenente lo schizzo veloce di un Cristo disegnato dal vento. Due elementi si incrociano, uno verticale, l’ altro orizzontale: preghiera ed azione; contemplare il cielo, allargare le braccia. “Charitas”, il motto di San Francesco di Paola, che non può che scaturire se non da un Cuore che ama fino ad essere trafitto, come quello del Redentore.

La comunità parrocchiale vede realizzarsi così anche quest’altra importante azione

I lavori e l’installazione sono stati possibili grazie all’attenta direzione dell’arch. Paolo Esposito e dell’ing. Francesco Celone e l’operatività delle ditte di Vincenzo Di Martino e Lombardi Giancarlo.