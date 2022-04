Reading R-Esistente ieri sera (25 aprile) nella tensostruttura del circolo PompeiLab che di recente ha avuto il rinnovo del comodato d’uso del fondo e della palazzina adiacente dell’ex impianto di depurazione. Pompei ha una memoria gloriosa di partecipazione a questa fase storica e, purtroppo, vittime innocenti della resistenza. In questo periodo che sono tornate ai nostri occhi immagini di morte e di violenza in Europa. Credevamo di aver superato episodi di violenza che conosciamo solo dal racconto dei pochi che sono sopravvissuti sino ad oggi. Diventa a questo punto importante approfondire il monito della storia prima di ragionare sul presente. Fondamentale riunirsi per ricordare, ragionare e testimoniare col nostro impegno civile la nostra reale volontà di pace. Questo è lo spirito con cui ieri sera sono stati letti su un palco, sotto la bandiera arcobaleno, brani sulla resistenza (Primo Levi, Antonio Gramsci e Pier Paolo Pasolini) in interventi annunciati dalla presidentessa dell’associazione Rossella Scarico. E’ stata anche letta la corrispondenza tra Albert Einstein e Sigmund Freud sulle ragioni profonde della guerra. Hanno partecipato alle “letture di resistenza” il presidente dell’ANPI della sezione Bernardino Fienga di Scafati, alcuni ragazzi del collettivo dell’Unione degli Studenti di Pompei (dove non si è formata un’associazione ANPI) e tanti altri presenti giovani ed anziani, professionisti ed operai intervenuti anche per manifestare con la loro presenza silenziosa..