Pompei. Per un cammino di ascolto nel nome di Maria

Col mese di maggio ricorre la preghiera del “Buongiorno a Maria”, rivolto alla Madonna di Pompei ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle 6.30 e per chi parteciperà in presenza non ci sarà bisogno di prenotazione.

Le meditazioni saranno ispirate al tema “Maria, donna sinodale”, per cui é stato pubblicato un sussidio dalle Edizioni del Santuario di Pompei. Riguardo al sinodo é di rilievo l’iniziativa della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme che ha organizzato un ciclo di tre incontri sul tema “Per una Chiesa dell’ascolto e del dialogo. Il cammino sinodale”. A Pompei, così come in tutto il mondo, è attualmente in corso la fase diocesana del Sinodo, dedicato al tema “Per una Chiesa Sinodale: Comunione, partecipazione e missione”, un grande evento ecclesiale basato sull’ascolto che, presieduto da Papa Francesco, si celebrerà nel 2023.

Sabato 30 aprile, alle 18, don Gaetano Di Palma, professore di filologia ed esegesi del Nuovo Testamento alla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, parlerà di “Stile sinodale nella Chiesa delle origini”. Sabato 25 giugno, alle 18, il professore Giuseppe Palmisciano, docente di storia della Chiesa moderna e contemporanea nello stesso Ateneo, si soffermerà su “Sinodalità dei Padri della Chiesa al Concilio ecumenico Vaticano II”. Infine, sabato 22 ottobre, alle 18, don Antonio Ascione, docente di filosofia e di antropologia religiosa sempre alla Facoltà teologica, analizzerà “La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa oggi”. Tutti gli incontri si terranno nella Sala Monsignor Anastasio Rossi del Santuario.