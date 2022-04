Pompei. Le risse raccontate sui social

Pompei. Le risse raccontante sui social

(Pompei – Mario Cardone) Oramai si leggono tutti i giorni sui social notizie di risse tra i ragazzi. Il problema é che mancano quasi sempre, in questi casi, riscontri di Polizia.

Ai comandi dei Vigili Urbani, Polizia di Stato e Carabinieri di Pompei mancano categoricamente segnalazioni e/o denunce. Cosa che vale sicuramente per gli ultimi post pubblicati sui vari siti Facebook che leggono anche i giornalisti per tenersi aggiornati ma che poi quando vanno a fare i riscontri, prima di pubblicare le notizie, non trovano evidenze formali. Certo si fa prima a pubblicare una notizia su internet che fare la fila dai Vigli Urbani per rilasciare una denuncia ma dobbiamo assicurare che ai comandi delle tre forze di Polizia presenti a Pompei sentiamo sempre le stesse risposte. “A noi risulta che nessuno denuncia né risultano ferimenti, visto che non arrivano ambulanze sul territorio né arrivano referti dagli ospedali della zona”. “Probabilmente qualcuno si affaccia alla finestra e vede ragazzi litigare ed immediatamente parla di risse sui social.” Sia chiaro che nessuno intende affermare che sui dice il falso semplicemente si vuole chiarire che se a Pompei si chiede un servizio d’ordine efficiente per prima cosa bisogna avere quella che un tempo si chiamava educazione civica. In soldoni significa che bisogna collaborare con le forze dell’Ordine che ogni giorno hanno l’esigenza di controllare ordine e sicurezza del territorio ripartendo il personale in servizio sulla base delle segnalazioni fatte dai cittadini ed altri segnali di pericolo che arrivano in altre forme (es. video sorveglianza) e dalle altre iniziative investigative operate direttamente sulla base di notizie riservate. Ieri abbiamo dovuto chiedere alla compagnia di Torre Annunziata di darci una mano per una perquisizione al domicilio di un pregiudicato, dove abbiamo trovato mezzo chilo di droga”, ha riferito il comandante della stazione dei carabinieri di Pompei che ha aggiunto, “Abbiamo potuto farlo perché siamo stati in grado di programmare l’intervento”.