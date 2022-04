Scafati. Farmacie, l’opposizione attacca: “Il sindaco si inventa il segreto di Stato”

“Da quando ha assunto l’incarico nel dicembre 2020, la sottoscritta ha posto in essere tutte le procedure tali da poter avere conto della gestione delle farmacie, tramite fitta corrispondenza”. Come a dire, “prima non c’ero”. Risponde così la responsabile Finanze e Personale Anna Farro, ad una oculata interrogazione sulle farmacie comunali presentata da Michele Grimaldi. La risposta ad ogni modo non evade la richiesta del consigliere di minoranza, che chiede contezza della gestione delle cinque farmacie comunali dopo il recesso dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale del 2018. Grimaldi però punta l’indice all’indirizzo del sindaco Cristoforo Salvati, destinatario silente dell’interrogazione. “Il Sindaco ribadisce che non sa o non vuole dire, chi abbia gestito, chi abbia determinato e chi abbia monitorato le entrate, le spese e il magazzino, dall’uscita del CFI ad oggi, dei cinque centri di costo rappresentati dalle farmacie comunali”. Farmacie che hanno accumulato circa 500 mila euro di perdite l’anno, che sommati ai quasi 2 milioni di euro chiesti dal Cfi quale ristoro e legittimati da un decreto ingiuntivo autorizzato dal Tar, portano a 3,5 milioni di euro il credito che l’ente salernitano avanza dall’ex socio. “Il Sindaco non sa o non vuole dire, come l’Ente abbia intenzione di coprire in bilancio le uscite, ad oggi non previste dai bilanci, relative al ristoro per il recesso e ai bilanci in rosso delle cinque farmacie comunali” continua Grimaldi. Quanto al decreto ingiuntivo, Palazzo Mayer conferma l’incarico da 20 mila euro affidato al noto legale Lorenzo Lentini, per ricorrere davanti al Consiglio di Stato. Sulla legittimità di tale ristoro, previsto dallo Statuto del Consorzio (ma nel quale non viene indicata la modalità della sua quantificazione) la Farro scrive che rientra nella legittimità del “segreto”, in quanto sono argomenti materia di tesi difensiva giudiziaria “per controbattere le pretese della parte avversa”. “Vicenda gravissima, il Sindaco inventa il “Segreto di Stato” sugli atti del Comune – ribatte Grimaldi – non volendo informare un Consigliere comunale su quali sono le azioni che l’Ente intende o intenderà intraprendere per contestare il Decreto del Tar che lo condanna al pagamento di quasi due milioni di euro: e cioè il Sindaco non sa o non vuole dirci se ritiene opportuno il ristoro, perché non è mai stata firmata una convenzione, quali siano le trattative e gli accordi intercorsi tra il Comune ed il Consorzio in questi anni”. Quanto alle modalità del bando per la vendita delle farmacie: “il Sindaco non sa o non vuole dire, quali saranno le procedure di vendita tenendo all’oscuro il Consiglio comunale”. E però sempre la Farro a rispondere: “E’ un atto gestionale, di competenza del responsabile di settore”.

Adriano Falanga