Covid. Dal 1 maggio addio al green pass e le mascherine in alcuni luoghi

Dal Palazzo Chigi, sede del governo, sono state rese pubbliche le prime misure anti-Covid che entreranno in vigore dal primo maggio.

Le novità riguarderanno soprattutto il green pass e l’uso delle mascherine sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti. Ovviamente sarà obbligatorio indossarla in occasione di assembramenti.

Il green pass: le novità riguardanti il certificato verde

Non sarà necessario mostrare il green pass per accedere ai luoghi al chiuso come bar e ristoranti o anche mezzi di trasporto, ai luoghi di lavoro, centri benessere e università. Il certificato verde dovrebbe essere mostrato nell’eventualità sia guariti dal Covid o si è vaccinati mentre resta obbligatorio per coloro che esercitano le professioni sanitarie, lavorano negli ospedali e nelle Rsa. Chi non si vaccina non potrà quindi recarsi al lavoro fino al 31 dicembre.

L’uso delle mascherine

Il governo sta valutando l’opzione di far rimanere l’uso delle mascherine obbligatorio in alcuni luoghi al chiuso come i cinema, i palazzetti dello sport, nei teatri. Proprio per quanto riguarda i cinema e i teatri, il governo sta valutando di far rimanere la mascherina Ffp2 o la chirurgica. Anche in ambito della ristorazione dovrebbe rimanere l’obbligo di indossare la mascherina.

Fonte quasi certa quella relativa all’uso della Ffp2 su i mezzi di trasporto, sugli aerei, i treni e le navi. Per quanto riguarda invece l’abolizione delle mascherine per gli esercizi commerciali sembrerebbe si va verso una conferma.

Per quanto riguarda invece l’uso della mascherina all’aperto il governo sta valutando l’ipotesi di rendere obbligatorio l’uso della chirurgica