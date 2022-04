“Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”, l’evento di TeamSystem per i professionisti economici e i giuristi d’impresa

Un momento storico cruciale: l’Italia affronterà scenari economici straordinari, tra PNRR e nuove sfide mondiali. Per riflettere sui nuovi trend e sugli impatti diretti e concreti sulle libere professioni, TeamSystem – leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti –, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, propone l’evento “Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”.

L’appuntamento, dedicato ai professionisti economici e ai giuristi d’impresa, si terrà martedì 10 maggio 2022, dalle ore 9.30 alle 18, in tre diverse sedi accessibili esclusivamente su invito: a Cernobbio (Como) presso Villa Erba, a Roma presso la Galleria del Cardinale, e a Bari presso Villa Romanazzi Carducci. Iscrivendosi alla pagina dedicata all’evento, sarà possibile assistere al Forum anche da remoto.

Il Forum toccherà dunque diverse tematiche legate alle libere professioni, dai megatrend del futuro agli effetti della digitalizzazione delle imprese, con focus sulle nuove sfide in atto, sempre con un taglio rivolto ai liberi professionisti e al loro possibile contributo in questo nuovo contesto.

Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem, è infatti certo che le libere professioni avranno un ruolo fondamentale: “Con la trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale del Paese, per l’Italia si prospetta un nuovo modello di crescita, più sostenibile e duraturo al quale i professionisti contribuiranno con un ruolo da protagonisti”, le sue parole in occasione della presentazione dell’evento.

Durante l’evento prenderanno parola diversi esperti, dagli accademici ai rappresentanti istituzionali e business leader:

Ferruccio De Bortoli, moderatore (Presidente Longanesi, Editorialista Corriere della Sera)

Anna Ascani (Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico)

Carlo Cottarelli (Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani)

Federico Leproux (Ceo Gruppo TeamSystem)

Ernesto Maria Ruffini (Direttore Generale Agenzia delle Entrate)

Marco Grazioli (Presidente The European House Ambrosetti)

Chiara Goretti (Coordinatrice della Segreteria tecnica del PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Tiziano Treu (Presidente Cnel, ex Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

Luigi Marattin (Presidente della Commissione Finanze, Camera dei Deputati)

Franco Massi (Segretario Generale, Corte dei Conti)

Giuseppe Busacca (General Manager BU Professional Solutions, TeamSystem)

Patrick Trancu (CEO & Senior Advisor, TT&A Advisors)

Tommaso Di Tanno (Studio Di Tanno e Associati)

Alberto Mattiello (Head, Future Thinking Project, Wunderman Thompson)

Marcella Caradonna (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano)

Philippe Arraou (Presidente Federazione Europea dei Consulenti Fiscali)

Gaetano Stella (Presidente Confprofessioni)

Verrà inoltre presentato lo studio condotto da The European House – Ambrosetti in collaborazione con TeamSystem, sul tema “L’evoluzione del ruolo di commercialisti e consulenti del lavoro nel processo di digitalizzazione del Paese”. A chiudere la giornata la premiazione dei “100 Best in Class”, i 100 profili eccellenti, tra commercialisti e consulenti del lavoro, scelti da una giuria di alto livello nell’ambito dell’iniziativa promossa da TeamSystem ed Euroconference, con il supporto di Forbes Italia.