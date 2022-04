Nocera Inferiore. Ripresa la manutenzione del verde pubblico

Sono 14 gli scatti fotografici che rendicontano la ripresa della manutenzione del verde pubblico cittadino dalla scorsa settimana in ogni parte della città.

I punti

Dall’ aiuola rinnovata di via Marconi ai 10 giovani lecci piantati lungo via Rea, al parchetto di via Astuti dietro alla Ferrovia, all’asilo nido, a Piazza Guglielmo Salierno giù al convento di Sant’Antonio a piazza de’ Santi, alla villa a fianco al Tribunale, alle aiuole di via Petrosini al Corso, al prato rinato del nuovo campo al S. Francesco, ai giardinetti di via Napoli ecc.







Una ripresa, adeguata alla stagione tardo primaverile, della manutenzione del verde pubblico cittadino con rimozione delle piante essiccate o malate e nuove piantumazioni.

Un servizio affidato dall’amministrazione ad una ditta specializzata ed anche ai lavoratori comunali e del reddito di cittadinanza coordinati dal geometra Elio Verdini e dall’agronoma Elena Manco del Comune di Nocera Inferiore, per una svolta finalmente arrivata nella gestione del verde urbano. E con la possibilità di segnalazioni dedicate da parte dei cittadini all’ufficio di competenza.