Pompei. In manette il pusher TikTok

E’ arrivata una clamorosa replica dei carabinieri agli attacchi sui social di mancanza di controlli ed é finito in manette uno spacciatore conosciuto per essere un fornitore di erba che incontrava i clienti proprio nella Fonte salutare e per pubblicizzare su “TikTok” la sua attività.

Non si tratta, come in altri casi un “marginale” dei paesi vesuviani ma un ragazzo della “Pompei bene” che non aveva messo in conto che oggigiorno i social li seguono anche i carabinieri ed é per questo motivo che é stato beccato dopo una lunga indagine condotta dai militari della Compagnia di Torre Annunziata insieme ai colleghi della caserma di Pompei.

Il 28enne é finito per direttissima nel carcere di Poggioreale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti prevalentemente nella Fonte Salutare nella strada dei ristorantini alla moda ed a 4 passi dei vicoli delle risse dove avvengono aggressioni e ferimenti tra giovanissimi.

E’ stata proprio la mania di raccontarsi sui social a tradire le abitudini fuorilegge ad orientare le indagini basate sui video pubblicati dal giovane delinquente che evidentemente si sentiva troppo tranquillo. All’atto dell’arresto i carabinieri gli hanno trovato addosso circa 5 grammi di “erba” e successivamente, in un’accurata perquisizione domiciliare circa 500 grammi di marijuana sottovuoto bilancini di precisione, bustine e tutto il tipico armamentario dei pusher di professione oltre ad un’ingente somma di denaro ritenuta dai militari il provento della sua illecita attività.