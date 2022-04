Pompei. Indagine della commissione cultura del Senato sugli interventi sui cambiamenti climatici per proteggere gli scavi nel loro contestonell’area degli Scavi Archeologici

Una delegazione della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, guidata dal Presidente Riccardo Nencini oggi pomerigio (28 aprile 2022) sulla terrazza della palazzina direzionale del Parco Archeologico di Pompei ha illustrato le iniziative avviate allo scopo di conoscere le misure e gli interventi realizzati e programmati per fronteggiare l’impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e ambientali. Il Presidente della Commissione Riccardo Nencini ha risposto alle domande dei giornalisti nell’ambito di una misssione che ha avuto una fase preparatoria nello svolgimento di numerose audizioni sul tema alla base di una risoluzione approvata all’unanimità, nella seduta del 19 gennaio scorso nella quale viene richiamato l’avvio da parte del Ministero della Cultura, fin dal 2015-2016, di progetti innovativi come il “Progetto Smart Pompei”, con CNR e Leonardo SpA, per l’implementazione di infrastrutture digitali che utilizzano l’intelligenza artificiale, i big data, i sistemi di cloud, i droni, il Wi-Fi e il Li-Fi. Le domande dei giornalisti hanno riguardato approfondimenti sulla condivisione con il contesto sociale e stituzionale del territorio sui benefici concreti derivanti dall’uso di queste tecnologie e le molteplici funzioni che esse possono avere in attività che riguardano la ricerca, la tutela, il restauro e la valorizzazione dei beni archeologici.

La delegazione della commissione cultura era composta dal Presidente della Commissione, senatore Riccardo Nencini (IV-PSI), e dalle senatrici Michela Montevecchi (M5S), relatrice sulla risoluzione approvata in Commissione Cultura, e Margherita Corrado (Misto) ed é stata accolta dal Direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel che é intervenuto anche lui all’incontro con la stampa.