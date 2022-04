Angri. Roberta D’Antonio eletta nel Coordinamento Anci Giovani Campania

Lei è Roberta D’Antonio giovanissima promessa della politica locale. Attualmente funzionario a Invitalia è Consigliere Comunale con il gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” con Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara con i quali condivide un avviato e apprezzato percorso politico. D’Antonio nelle scorse ore è stata eletta nel Coordinamento regionale di Anci Giovani Campania a Palazzo della Provincia della Città metropolitana di Napoli.

Politica oltre il reticolo locale

La sua elezione potrebbe essere determinante per le strategie politiche sovra comunali giovanili. D’Antonio si confronterà con un’interessante realtà politica e amministrativa, che comprende tanti giovani amministratori della regione, di diverso colore politico ma che hanno come massimo comune divisore la voglia di confrontarsi su tematiche del territorio.







Anci: un ponte di collegamento

“Mi piace definire Anci un ponte, un collegamento tra le tante isole comunali, in cui spesso vive un senso di solitudine e irrequietezza. Anci è un momento di crescita, di arricchimento, un vero e proprio esempio di economia circolare. Anci Giovani deve essere un riferimento, una speranza. Speranza perché sono sempre meno gli amministratori locali Giovani, capaci e con la grinta giusta. A rappresentare l’agro questa mattina c’erano due giovani donne: Io e la collega Federica Fortino, apprezzata amministratrice di Nocera Inferiore. Mi sento orgogliosa di far parte di questa squadra, per continuare un progetto iniziato ormai da tempo con i miei colleghi “Progettisti”, affinché la politica non si soffermi solo al livello locale, ma sia parte di una filiera istituzionale che possa apportare migliorie alla nostra comunità” dice Roberta D’Antonio.

