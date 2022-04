Covid. In Campania i nuovi positivi sono 6.662 su 34.488 test effettuati

I positivi di oggi in Campania sono 6.662 su 34.488 test effettuati.

Rispetto ai dati registrati ieri si nota subito un incidenza del 19.31 % in lieve aumento rispetto al 18.7 %.

Il numero dei decessi per il Covid è stazionario. Per quanto riguarda invece la situazione relativa ai posti letto in terapia intensiva e nel reparto della degenza la situazione migliora in entrambi i reparti.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 6.662

di cui all’antigenico 5.944 e al molecolare 718

Test: 34.488

di cui antigenici 26.635 e molecolari 7.853

Deceduti: 7 di cui 4 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 551

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40 (-2 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 726 (-20 rispetto a ieri)