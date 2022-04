Pompei. La gente a Fontanelle chiede una piazzetta come spazio sociale

Che cosa serve ad una strada di periferia di una città famosa come Pompei per assumere il rango di quartiere? Serve innanzitutto una parrocchia e successivamente una piazza dove si potranno incontrare i le famiglie con i loro bambini e gli anziani per giocare a bocce.

Ora che alla parrocchia ci aveva pensato già qualche anno fa don Vincenzo Sansone e pareva essere stata finalmente avviata a soluzione, l’antico problema dell’insufficienza (anzi inesistenza) delle fognature, Finalmente si era aperta la prospettiva per quella strada si estrema periferia di fare un salto da strada a quartiere anche se nei fatti resta un territorio diviso a metà (con la sua comunità) tra Pompei e Castellammare di Stabia. A proporre al sindaco Lo Sapio l’idea di “regalare” ai residenti di Fontanelle una piazzetta, acquistando, in posizione centrale un appezzamento di terreno agricolo da privati era stato Aniello Di Maio, una volta eletto consigliere comunale, e Lo Sapio che, grazie anche al suo appoggio, aveva conquistato la fascia tricolore, aveva sposato la sua proposta inserendo il progetto della piazzetta a Fontanelle nel piano triennale delle opera pubbliche. Successivamente Aniello Di Maio ha dovuto lasciare alla collega Pina Piedipalumbo (che aveva presentato ricorso al Tar sul conteggio delle preferenze) il seggio in consiglio comunale e, dal momento che i lavori pubblici per le fogne avevano subito un rallentamento, Di Maio ha rivolto un’istanza al sindaco di Pompei rammentandogli gli impegni presi in campagna elettorale: le fogne e la piazzetta. Attualmente se i lavori per le fogne sono stati avviati e bisognerà sperare che finiscano prima del prossimo autunno per scongiurare altri allagamenti, resta in campo il progetto della piazzetta che figura nella lista delle opere pubbliche triennali, che significa, come ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Raffaela Di Martino, che l’opera sarà avviata solo quando il progetto troverà una fonte di finanziamento. Per concludere la volontà politica ci sarebbe ma i soldi dovrebbero arrivare dallo Stato o dalla Regione Campania.