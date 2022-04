Pompei. Neon Party alla Fonte Salutare

Si riporta una comiunicazione del C’entro Pompei

“Nel primo anniversario dell’inaugurazione del C’entro Pompei abbiamo pensato ad una festa particolare in un luogo particolare. Vogliamo illuminare di gioia i luoghi dell’aggregazione giovanile a partire da quelli nelle prossimità del C’entro e per questo abbiamo scelto l’arena della Fonte Salutare per il primo neon party a Pompei. Un momento di musica e di intrattenimento durante il quale ogni partecipante si vestirà di luce grazie al body painting e ai neon kit distribuiti gratuitamente. Ad animare la festa ci sarà il dj set di Luca Serrapica e le canzoni del giovane cantautore Pierluigi Russo, in arte Parrelle. Durante il neon party rivivremo i progetti avviati in questo primo anno del C’entro e presenteremo tutte le idee che abbiamo per continuare a mettere i giovani al centro! Vi aspetto per fare festa insieme: più siamo e più luce faremo!”