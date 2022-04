Pompei. Perché Bartolo Longo volle Santa Caterina da Siena sul quadro della Madonna del Rosario

“Accettai con gioia la generosa offerta e colsi questa occasione per mettere in attuazione un mio disegno: quello cioè di mutare la S. Rosa in una S. Caterina da Siena. Ambedue queste Vergini del Signore appartengono al mio Terzo Ordine di Penitenza, e la prima, gloria delle Americhe, è la prima Santa che il Nuovo Mondo, di fresco scoperto e cristianizzato, diede alla Chiesa.Ma io avrei preferito accanto alla Vergine del Rosario nella mia Chiesa la mia speciale protettrice, l’Angelo di Fontebranda, la Serafina di Siena, e perché italiana e gloria dell’Italia e della Cristianità tutta quanta, e perché Madre e Maestra singolarissima del medesimo Terzo Ordine e della stessa S. Rosa. Pregai, quindi, il pio Maldarelli, che gli piacesse mutare la corona di rose di S. Rosa in corona di spine, segno distintivo della nostra Vergine Italiana; e nelle mani dipingesse le due piaghe che ricordano le sue venerate stimmate”.







L’estratto

Con queste parole, tratte da “Pompei. Storia del Santuario”, il Beato Bartolo Longo racconta le ragioni che lo portarono a chiedere al pittore napoletano Federico Maldarelli di mutare l’immagine di Santa Rosa, presente nel Quadro originario della Madonna di Pompei, in quella di Santa Caterina da Siena, alla quale era molto devoto. Era il 1879 quando Maldarelli, gratuitamente, mise in opera il secondo restauro del Quadro della Madonna di Pompei.

Mario Cardone